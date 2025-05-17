Які професії затребувані на ринку

Нове дослідження ситуації на ринку праці провели швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation, Державна служба зайнятості та Федерація роботодавців України, передає 24 Канал.

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Найзатребуваніші спеціалісти сьогодні:

трактористи-машиністи у сфері сільського чи лісового господарства,

слюсарі-ремонтники,

електрогазозварники,

електромонтери з обслуговування електрообладнання,

медичні брати та сестри,

слюсарі з ремонту рухомого складу,

водії,

швачки.

Зауважте. Цей список професій визначає ключові напрямки, за якими Державна служба зайнятості планує організовувати навчання для безробітних і ветеранів, що повертаються з фронту.

Зарплатні очікування

Також у звіті зазначено, що приблизно 35% роботодавців планують підвищення зарплат у 2025 році. Утім, часто очікування кандидатів щодо оплати праці не збігаються з реальними можливостями компаній. Це створює дисбаланс між попитом і пропозицією.