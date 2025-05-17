Які професії затребувані на ринку
Нове дослідження ситуації на ринку праці провели швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation, Державна служба зайнятості та Федерація роботодавців України, передає 24 Канал.
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Найзатребуваніші спеціалісти сьогодні:
- трактористи-машиністи у сфері сільського чи лісового господарства,
- слюсарі-ремонтники,
- електрогазозварники,
- електромонтери з обслуговування електрообладнання,
- медичні брати та сестри,
- слюсарі з ремонту рухомого складу,
- водії,
- швачки.
Зауважте. Цей список професій визначає ключові напрямки, за якими Державна служба зайнятості планує організовувати навчання для безробітних і ветеранів, що повертаються з фронту.
Зарплатні очікування
Також у звіті зазначено, що приблизно 35% роботодавців планують підвищення зарплат у 2025 році. Утім, часто очікування кандидатів щодо оплати праці не збігаються з реальними можливостями компаній. Це створює дисбаланс між попитом і пропозицією.