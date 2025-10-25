Как получить компенсацию за уход за пенсионером?
Помощь могут получить родственники пенсионеров, которые нуждаются в постоянном уходе. Для этого нужно иметь медицинское заключение о необходимости посторонней опеки, пишет 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины.
Также родственник должен проживать вместе с пенсионером и вести совместное хозяйство. А заявку на компенсацию можно подать через отделение Пенсионного фонда Украины, предъявив паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение необходимости ухода.
Какой размер выплаты за уход?
Как объяснили в ПФУ, размер выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году он составляет 2 920 гривен) и средним доходом на одного члена семьи.
В то же время компенсация начисляется начиная с месяца подачи заявки, при условии, что все необходимые документы были поданы в течение этого месяца. Она предоставляется на год и выплачивается ежемесячно.
Какие еще есть доплаты пенсионерам?
Украинцы, которые имеют страховой стаж больше установленной нормы, могут получать доплату к пенсии – до 700 гривен ежемесячно.
Ее размер вычисляют по формуле: 1% от суммы пенсии за каждый год сверхнормативного стажа, но не более 1% от прожиточного минимума.