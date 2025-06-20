Кто может получить тринадцатую пенсию

Она выплачивается членам семьи умершего, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти, в том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении, включительно по месяц смерти, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов ПФУ или дистанционно. Вместе с заявлением в Фонд предоставляется:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт;

другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении,

– отметили в ПФУ.

Что делать, если пенсия вошла в состав наследства? Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения добавляется еще и свидетельство о праве на наследство. Однако это не касается пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера.

Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда. Средства должны зачислить на текущий банковский счет заявителя.

Но если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": Это делается в любом отделении Ощадбанка. Однако необходимо показать паспорт и идентификационный код.

Важно! Днем обращения считается день принятия органом ПФУ заявления, или дата его регистрации.