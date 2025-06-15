Почему в личном кабинете исчезает информация о пенсии
Дело в том, что каждый украинец может просмотреть данные о своей пенсии в разделе "Моя пенсия" в личном кабинете, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Там можно посмотреть как информацию о виде назначенной пенсии гражданину, так и о сроке, на который назначена пенсия. Кроме того, можно найти суммы назначения или дату последней выплаты пенсии.
Впрочем в Фонде объясняют, что отсутствие этой информации может свидетельствовать об осуществлении перерасчета пенсии или проведения технических работ на портале.
Некорректное отображение данных в разделе "Моя пенсия" личного кабинета вебпортала, где на просмотр предоставляется информация о виде пенсии, срока, на который назначена пенсия, суммы назначенной пенсии и суммы к выплате, последний месяц выплаты и дату следующей может быть связано с рядом объективных причин, таких как проведение технических работ, проведение перерасчета, приостановление выплаты пенсии и т.д,
– отмечают в ПФУ.
Как можно рассчитать пенсию самостоятельно
Стоит заметить, что кроме получения информации о пенсии выше, в личном кабинете можно самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии. Для этого надо воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор":
- войдите в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дия.Подпис или ID.GOV.UA,
- выберите алгоритм расчета пенсии: по введенным данным или с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста,
- актуализируйте данные о трудовой деятельности: нажмите кнопку "Добавить период", введите периоды работы, данные, которые отсутствуют в Пенсионном фонде, и внесите суммы ежемесячного заработка (по необходимости),
- выполните расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать",
- после расчета человек получит данные о размере будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета и протокол расчета.