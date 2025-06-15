Почему в личном кабинете исчезает информация о пенсии

Дело в том, что каждый украинец может просмотреть данные о своей пенсии в разделе "Моя пенсия" в личном кабинете, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Там можно посмотреть как информацию о виде назначенной пенсии гражданину, так и о сроке, на который назначена пенсия. Кроме того, можно найти суммы назначения или дату последней выплаты пенсии.

Впрочем в Фонде объясняют, что отсутствие этой информации может свидетельствовать об осуществлении перерасчета пенсии или проведения технических работ на портале.

Некорректное отображение данных в разделе "Моя пенсия" личного кабинета вебпортала, где на просмотр предоставляется информация о виде пенсии, срока, на который назначена пенсия, суммы назначенной пенсии и суммы к выплате, последний месяц выплаты и дату следующей может быть связано с рядом объективных причин, таких как проведение технических работ, проведение перерасчета, приостановление выплаты пенсии и т.д,

– отмечают в ПФУ.

Как можно рассчитать пенсию самостоятельно

Стоит заметить, что кроме получения информации о пенсии выше, в личном кабинете можно самостоятельно рассчитать примерный размер будущей пенсии. Для этого надо воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор":