Ранее семьи погибших имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков, но порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Что изменится для семей погибших защитников?

Правительство внесло изменения в постановление №37 от 16.01.2024, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.

Отныне в Украине расширен круг лиц, которые имеют право на компенсацию – она распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями.

Кроме этого, определено, что компенсация выплачивается также в случаях плена, интернирования или исчезновения без вести, предусмотрена возможность выплаты средств лицу, определенному самим военнослужащим в личном распоряжении (на случай гибели, плена или исчезновения), уточнено, что право на компенсацию имеют также родители, жена/муж, дети и иждивенцы.

Также конкретизирована процедура: заявление подается членом семьи, а решение о выплате принимает командир или руководитель учреждения в течение 15 дней после получения всех документов.

Что стоит знать о выплатах семьям погибших военных?