Какие выплаты могут получать УБД в Украине?

Военные могут получить денежную помощь при увольнении со службы, в случае временной нетрудоспособности или на День Независимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Не все ветераны сохранят статус УБД: три причины, по которым его лишают

Первое – выплата в случае демобилизации. Военные, которые увольняются со службы, имеют право на денежные компенсации. Однако четкой и конкретной суммы для всех нет. Для контрактников после суммы имеют следующий вид:

для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Зато военнослужащим, которые были призваны на военную службу по мобилизации и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

Второе – пособие по временной нетрудоспособности. Единовременное денежное пособие выплачивается в зависимости от степени нетрудоспособности.

Если нетрудоспособность наступила в случае инвалидности, полученной во время службы, то:

для І группы – 400-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц;

для II группы – 300-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц%

для ІІІ группы – 200-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Таким образом, максимальная выплата в зависимости от группы инвалидности составит 1 211 200 гривен, 908 400 гривен или 757 000 гривен.

Третье – выплаты ко Дню Независимости. В зависимости от статуса защитника можно получить разный размер выплат, к тому же сумма может меняться ежегодно. Например, в 2025 году можно было получить:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства – 1 000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен.

лица с инвалидностью вследствие войны – от 2 700 гривен до 3 100 гривен.

Что известно о пенсиях УБД?

Кроме базовых выплат, УБД также могут получать пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

К пенсии участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии – в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 5 528 гривен.

Заявление для назначения или перерасчета пенсионной выплаты можно подать онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины или лично – в любой сервисный центр.

Какие еще льготы доступны УБД?