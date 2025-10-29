Раніше родини загиблих мали право на компенсацію за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток, але порядок не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Дивіться також Грошова допомога УБД 2025: які види виплат доступні в Україні

Що зміниться для родин загиблих захисників?

Уряд вніс зміни до постанови №37 від 16.01.2024, яка визначає порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців і поліцейських.

Відтепер в Україні розширено коло осіб, які мають право на компенсацію – вона поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями.

Окрім цього, визначено, що компенсація виплачується також у випадках полону, інтернування або зникнення безвісти, передбачено можливість виплати коштів особі, визначеній самим військовослужбовцем в особистому розпорядженні (на випадок загибелі, полону або зникнення), уточнено, що право на компенсацію мають також батьки, дружина/чоловік, діти та утриманці.

Також конкретизовано процедуру: заява подається членом сім’ї, а рішення про виплату приймає командир або керівник установи протягом 15 днів після отримання всіх документів.

Що варто знати про виплати родинам загиблих військових?