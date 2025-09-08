Как изменились правила выплаты средств?
Правила изменили, чтобы сделать финансовую поддержку семей погибших защитников более стабильной и предсказуемой, учитывая, что расходы на оборону растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
Порядок выплат претерпел такое обновление:
- размер общей денежной помощи семьям погибших военных останется неизменным – 15 миллионов гривен;
- 3 миллиона гривен из этой суммы родственники военнослужащих получат немедленно после назначения помощи;
- еще 12 миллионов гривен, или 4/5 от суммы поддержки, будут выплачивать поэтапно - по фиксированному графику в течение 80 месяцев.
Таким образом, по новым правилам, семьи погибших воинов будут получать около 150 000 гривен ежемесячно.
Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов,
– отметили в Минобороны.
Однако новые правила будут применять только к случаям гибели военных, которые официально заверены записью о смерти от 1 сентября 2025 года. Члены семей защитников, чью смерть подтвердили до этой даты, будут получать выплаты в порядке и сроки, действовавшие ранее.
Важно! Новые правила выплаты единовременной денежной помощи распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.