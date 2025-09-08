Как изменились правила выплаты средств?

Правила изменили, чтобы сделать финансовую поддержку семей погибших защитников более стабильной и предсказуемой, учитывая, что расходы на оборону растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Порядок выплат претерпел такое обновление:

размер общей денежной помощи семьям погибших военных останется неизменным – 15 миллионов гривен;

3 миллиона гривен из этой суммы родственники военнослужащих получат немедленно после назначения помощи;

еще 12 миллионов гривен, или 4/5 от суммы поддержки, будут выплачивать поэтапно - по фиксированному графику в течение 80 месяцев.

Таким образом, по новым правилам, семьи погибших воинов будут получать около 150 000 гривен ежемесячно.

Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов,

– отметили в Минобороны.

Однако новые правила будут применять только к случаям гибели военных, которые официально заверены записью о смерти от 1 сентября 2025 года. Члены семей защитников, чью смерть подтвердили до этой даты, будут получать выплаты в порядке и сроки, действовавшие ранее.

Важно! Новые правила выплаты единовременной денежной помощи распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.