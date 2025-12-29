Які вакансії найбільш високооплачувані?

Наразі, як і на початку року, українці найбільше заробляють на службі у Силах оборони, а також у сфері будівництва та СТО, передає 24 Канал з посиланням на дослідження OLX Робота.

За даними дослідження, у листопаді 2025 найвища медіанна заробітна плата на військових посадах була зафіксована у розмірі 70 550 гривень.

Це стосувалося категорії оголошень щодо військової служби:

за контрактом;

на посаді оператора БПЛА;

на вакансії зв'язківців;

а службу механіка, стрільця тощо.

Друге місце у рейтингу найбільш високооплачуваних професій займають фасадники із рівнем зарплати у 52 500 гривень.

Медіанна зарплата у 50 000 гривень зафіксована у таких вакансіях:

штукатур;

далекобійник;

брокер у сфері нерухомості.

До високооплачуваних у 2025 році увійшли також такі професії:

рихтувальник – 48 500 гривень;

виконроб і муляр – 45 000 гривень;

плиточник – 41 000 гривень;

будівельник, маляр, автоелектрик та автомаляр – 40 000 гривень;

зварювальник, монтажник, автослюсар і механік – 35 000 гривень.

Також медіанну зарплату 35 000 гривень у листопаді 2025 пропонували на вакансію супервайзера у сфері торгівлі та стоматолога,

– йдеться в дослідженні.

Важливо! За підрахунками OLX, найбільше вакансій, що пропонують високі медіанні зарплати, спостерігається у будівництві та сфері облицювальних робіт, а також на СТО та в автомийках.

Де зарплати зросли найбільше за 2025 рік?

Разом з тим, є перелік вакансій з досить невисокою медіанною зарплатою. Проте вона суттєво зросла віз початку 2025 року.

На першому місці за зростанням – категорія “Робота за кордоном” – ріст +357% (8 тисяч гривень). Також у цій категорії на 46% збільшилася оплата праці на вакансії різноробочого (до 4 250 гривень).

Друге місце за зростанням продемонструвала професія брокера – на 100% – до 50 тисяч гривень.

До 28 – 30% показали зростання вакансії комплектувальника (26 050 гривень) та виконроба (45 тисяч гривень).

Найбільша кількість посад, де зарплати значно зросли у відсотках за рік, зафіксовано у роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Серед них:

керівник відділу продажів – +32% (до 33 750 гривень);

менеджер у готельно-ресторанному бізнесі – +21% (до 24 500 гривень);

торговий представник – +18% (до 26 500 гривень);

пекар – +18% (до 20 тисяч гривень);

супервайзер – +17% (до 35 тисяч гривень).

У своєму дослідженні платформа OLX Робота акцентувала на посадах "блакитних комірців", тому проаналізувала вакансії зі сфер будівництва, виробництва, логістики тощо.

Зауважте! Середня заробітна плата на 2026 рік, закладена у державному бюджеті, становить 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025. Водночас мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень.

