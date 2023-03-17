Про характеристики безпілотника RQ-4 Global Hawk, його дальність польоту, а також завдання – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого призначений дрон RQ-4 Global Hawk

На військовому порталі Defence Express йдеться, що безпілотник RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки.

Для цього дрон оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Вона включає радар з синтезованою апертурою (SAR), а також електронно-оптичний та інфрачервоний сенсори.

Радар з синтезованою апертурою забезпечує отримання радіолокаційного зображення місцевості у будь-яких погодних умовах (роздільна здатність – до 1 м).

Крім того, радар може виявляти наземні рухомі об'єкти (режим MTI (moving target indicator), з визначенням їхніх координат та швидкості в радіусі 100 кілометрів.

Комбінований SAR/MTI режим надає можливість спостереження з роздільною здатністю 6 метрів у смузі шириною 37 кілометрів і довжиною від 20 до 110 кілометрів.



RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки / Фото military.com

Денна електронно-оптична цифрова камера забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю. Є два режими роботи: сканування смуги шириною 10 кілометрів та отримання детальних зображень на ділянці розміром області 2х2 кілометри.

Всі три підсистеми – SAR/MTI, ОЕ та ІЧ можуть працювати одночасно. Зображення обробляються на борту БпЛА і передаються на наземну станцію у вигляді окремих кадрів – в режимі реального часу в межах прямої видимості або через супутниковий канал на наземну станцію зі швидкістю до 50 Мбіт/с.

Характеристики та ціна RQ-4 Global Hawk

Як писав "Мілітарний", за американською класифікацією, RQ-4 належить до класу HALE – High Alnitude, Long Endurance – тобто, висотний, з великою тривалістю польоту.

Розміри Global Hawk немаленькі, адже це один з найбільших безпілотників у світі. Перші серії мали довжину 13,53 метра, розмах крила 35,42 метра і висоту 4,45 метра.

Починаючи із серії Block 20 ці параметри зросли, відповідно, до 14,51 метра, 39,90 метра і 4,69 метра. Також зросла і маса корисного навантаження – з 907 до 1361 кілограмів. Для порівняння: розмах крила пасажирського Боїнга 737-800 складає 34,30 метра.

RQ-4A Global Hawk кілька разів моніторив ситуацію на кордонах України / Фото military.com

Global Hawk має злітну масу 15 тонн і розмах крила близько 40 метрів. Він може перебувати у повітрі впродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Вартість одного безпілотного літака коливається у межах від 180 до 215 мільйонів доларів. Одна година польоту коштує 31 тисячу доларів.

Тактико-технічні характеристики дрона Global Hawk