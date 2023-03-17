О характеристиках беспилотника RQ-4 Global Hawk, его дальности полета, а также задаче – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Для чего предназначен дрон RQ-4 Global Hawk

На военном портале Defence Express говорится, что беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки.

Для этого дрон оборудован интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Она включает в себя радар с синтезированной апертурой (SAR), а также электронно-оптический и инфракрасный сенсоры.

Радар с синтезированной апертурой обеспечивает получение радиолокационного изображения местности в любых погодных условиях (разрешение – до 1 м).

Кроме того, радар может обнаруживать движущиеся наземные объекты (режим MTI (moving target indicator), с определением их координат и скорости в радиусе 100 километров.

Комбинированный SAR/MTI режим дает возможность наблюдения с разрешением 6 метров в полосе шириной 37 километров и протяженностью от 20 до 110 километров.



RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки / Фото military.com

Дневная электронно-оптическая цифровая камера обеспечивает получение изображений с высоким разрешением. Есть два режима работы: сканирование полосы шириной 10 км и получение подробных изображений на участке размером области 2х2 км.

Все три подсистемы – SAR/MTI, ОЭ и ИК могут работать одновременно. Изображения обрабатываются на борту БПЛА и передаются на наземную станцию в виде отдельных кадров – в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал на наземную станцию со скоростью до 50 Мбит/с.

Характеристики и цена RQ-4 Global Hawk

Как писал "Милитарный", по американской классификации, RQ-4 относится к классу HALE – High Alnitude, Long Endurance – то есть высотный, с большой продолжительностью полета.

Размеры Global Hawk немаленькие, ведь это один из самых больших беспилотников в мире. Первые серии имели длину 13,53 метра, размах крыла 35,42 метра и высоту 4,45 метра.

Начиная с серии Block 20, эти параметры выросли, соответственно, до 14,51 метра, 39,90 метра и 4,69 метра. Также возросла и масса полезной нагрузки – с 907 до 1361 кг. Для сравнения: размах крыла пассажирского Боинга 737-800 составляет 34,30 метра.

RQ-4A Global Hawk несколько раз мониторил ситуацию на границах Украины / Фото military.com

Global Hawk имеет взлетную массу в 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Стоимость одного беспилотного самолета колеблется от 180 до 215 миллионов долларов. Один час полета стоит 31 тысячу долларов.

Тактико-технические характеристики дрона Global Hawk