Об этом свидетельствует информация из сервиса Flightradar24, пишет 24 Канал. БпЛА взлетел с авиабазы Сигонелла, что возле итальянского города Катания, после чего некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии.

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Новый дрон США зашел в Черное море после инцидента с MQ-9 Reaper

За передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 следят более 13 тысяч пользователей.

Новый американский БПЛА зашел в акваторию Черного моря после того, как 14 марта США пришлось потопить дрон MQ-9 Reaper в результате столкновения с российским истребителем Су-27.

Следует отметить, что дрон RQ-4 Global Hawk уже раньше летал над Черным морем. В частности, дрон был замечен в акватории Черного моря 7 ноября и 28 октября 2022 года.

В октябре беспилотник патрулировал воздушное пространство Украины. Он вылетел из авиабазы в Сицилии и несколько часов кружил на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря. Это было в 100 километрах от оккупированного Севастополя.

Также этот беспилотник залетал в воздушное пространство Украины до полномасштабного вторжения России. Так, RQ-4 Global Hawk был замечен в небе над Днепропетровской областью 24 января 2022 года.

Беспилотник военно-воздушных сил США пролетел над Николаевом и залетел на территорию Харьковской и Полтавской областей. 18 февраля 2022 года БпЛА RQ-4 Global Hawk более 18 часов мониторил пространство у границ Украины.

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