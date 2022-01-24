Беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили над Украиной 24 января. Его зафиксировали на интерактивной карте сайта Flightradar.

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Американский беспилотник над Днепром

Согласно зафиксированному маршруту, беспилотник вылетел с авиабазы в Греции. Далее преодолел территорию над Болгарией и акваторию Черного моря вблизи Румынии.



Дрон ВВС США кружит над Украиной / Скриншот с сайта Flightradar

Беспилотник военно-воздушных сил США пролетел над Николаевом, Запорожьем и сделал несколько кругов над Днепропетровской областью.

Справка. Беспилотник RQ-4 Global Hawk способен находиться в полете до 30 часов на высоте до 19 километров.

Он также залетел на территорию Харьковской и Полтавской областей. По состоянию на 13 часов, американский разведывательный самолет продолжает свое движение.

Угроза нападения России

С осени 2021 года в Украине ожидают возможного нападения со стороны России. Американская разведка предупреждала о вероятной эскалации конфликта на границах Украины в январе 2022 года.

Недавно в интервью ведущему американскому изданию президент Владимир Зеленский предположил, что полномасштабная война с Россией может начаться после оккупации Харькова.

Городской глава Харькова Игорь Терехов заявил, что город готов дать отпор врагу. В то же время в СБУ назвали панику в инфопространстве "раздуванием истерии" и заверили, что силовики готовы к любому сценарию.

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