Пропагандистські ЗМІ заявляють, що 16 березня безпілотник скинув "вибуховий пристрій" поблизу нафтогінної станції "Дружба", інформує 24 Канал.

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"Вибухівку" скинули з дрона

Невідомий безпілотник нібито знову скинув вибухівку у Брянській області поблизу нафтопроводу "Дружба". Росіяни повідомляють, що "вибуховий пристрій" знайшли поблизу трансформаторної підстанції напередодні вдень.

У Росії стверджують, що на місце "диверсії" прибули сапери, які знешкодили "вибухівку". Обійшлося без постраждалих та жертв.

За словами пропагандистів, "вибуховий пристрій" начинили порошковими елементами у вигляді гранул. Їх використовують під час промислових робіт, наприклад, у гірничих справах.

Хто може бути причетним до цієї події, у пропагандистів не називають. Проте, кого б росіяни не звинуватили у "диверсії", це все одно буде вигадкою.

Атакували станцію вдруге за тиждень

Днями раніше росіяни вже заявляли про "диверсію" на нафтопроводі "Дружба". 14 березня невідомий БПЛА скинув "вибуховий пристрій" поблизу станції.

Пропагандистські ЗМІ заявили, що "вибухівка" не спрацювала і сапери знешкодили її. Росіяни звинуватили в усьому "проукраїнські групи", які влаштували "диверсію". У компанії “Транснафта”, яка є оператором нафтопроводу, заявили про причетність і їхніх співробітників, які допомагали організувати "вибух".

"Невідомі дрони" все частіше атакують Росію