Ця подія неабияк сколихнула мережу. Як реагують на корабель, що тоне, – повідомляє 24 Канал.
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Відбив атаку бортом
Російське міноборони на ранок 4 серпня швидко почало виправдовуватися, що буцімто усі атаки були відбиті у Новоросійську. Хоча пропагандистські ЗМІ не поспішали висвітлювати атаку морськими дронами, проте деякі телеграм-канали почали публікувати світлини та відео з місця подій. На одному з відео "Оленегорський горняк" почали буксирувати.
Згодом у мережі опублікували кадри, на яких видно, що корабель похилився на бік. Як виявилося – судно отримало значні пошкодження.
Ця подія викликала яскраву реакцію у мережі. Українців знайшли привід для створення нових жартів, і соцмережі буквально "вибухнули" влучними висловлюваннями. Українці жартували з приводу коментарів російського міноборони про "відбиття атаки", про "втому кораблика" й "демілітаризацію".
Найяскравіші реакції у мережі – більше у галереї
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук також влучно прокоментував пошкодження "Оленегорського горняка".
Я не знаю, чи в пеклі існують телеграм-канали, чи доходить інформація до потойбічного світу з нашого, але є інформація, що екіпаж крейсера "Москва" вже вишикувався на борту й чекає для зустрічі екіпаж корабля "Оленегорський горняк",
– сказав Братчук.
На додачу він прикріпив відео, яке описує ситуацію з пошкодженням великого десантного корабля.
Атака на "Оленегорський горняк": що відомо
- Під ранок 4 серпня у Новоросійську було чути вибухи в акваторії поблизу бази ВМС Росії. Пропагандисти заявили, що буцімто морські дрони намагалися атакувати, проте "всі безпілотники було знищено".
- Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити підбитий корабель "Оленегорський горняк". На опублікованих відео помітно, що судно постійно хилиться набік.
- Повідомляється, що атака на бухту в Новоросійську – це спецоперація СБУ та ВМС. Надводний дрон, який був насичений 450 кілограмами тротилу, атакував ворожий корабель. У мережі також оприлюднили кадри удару.