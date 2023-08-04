Ця подія неабияк сколихнула мережу. Як реагують на корабель, що тоне, – повідомляє 24 Канал.

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Відбив атаку бортом

Російське міноборони на ранок 4 серпня швидко почало виправдовуватися, що буцімто усі атаки були відбиті у Новоросійську. Хоча пропагандистські ЗМІ не поспішали висвітлювати атаку морськими дронами, проте деякі телеграм-канали почали публікувати світлини та відео з місця подій. На одному з відео "Оленегорський горняк" почали буксирувати.

Згодом у мережі опублікували кадри, на яких видно, що корабель похилився на бік. Як виявилося – судно отримало значні пошкодження.

Ця подія викликала яскраву реакцію у мережі. Українців знайшли привід для створення нових жартів, і соцмережі буквально "вибухнули" влучними висловлюваннями. Українці жартували з приводу коментарів російського міноборони про "відбиття атаки", про "втому кораблика" й "демілітаризацію".

Найяскравіші реакції у мережі – більше у галереї

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук також влучно прокоментував пошкодження "Оленегорського горняка".

Я не знаю, чи в пеклі існують телеграм-канали, чи доходить інформація до потойбічного світу з нашого, але є інформація, що екіпаж крейсера "Москва" вже вишикувався на борту й чекає для зустрічі екіпаж корабля "Оленегорський горняк",

– сказав Братчук.

На додачу він прикріпив відео, яке описує ситуацію з пошкодженням великого десантного корабля.

Атака на "Оленегорський горняк": що відомо