Від початку року російська армія також втратила тисячі одиниць різної техніки та зброї. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів, однак однією з найбільших втрат крейсер "Москва", вартість якого приблизно оцінюють у 750 мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 442 880 (+710) осіб,

танків – 6 986 (+20),

бойових броньованих машин – 13 321 (+17),

артилерійських систем – 11 082 (+32),

РСЗВ – 1 023 (+0),

засоби ППО – 744 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 757 (+26),

крилаті ракети – 2 057 (+9),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35),

спеціальна техніка – 1 826 (+3).



Втрати ворога станом на 1 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплексах противника, 3 пунктах управління БпЛА й 1 станції РЕБ.

Ворог почав застосовувати роботизовані платформи

Українські захисники повідомили, що окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17. Вочевидь, це пов'язано з шаленими втратами російської армії. Зокрема, такі системи ворог використовує на Авдіївському напрямку.

Втім, навіть такі технології не допомагають ворогу. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади опублікували кадри знищення ворожих роботизованих систем. Як зауважили захисники, їх вдалося знищити за допомогою FPV-дронів.

Водночас у ЗСУ зауважили, що використання роботизованих платформ – це поки поодинокі випадки.