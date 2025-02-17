Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где движутся российские БпЛА

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21:06, 17 февраля

Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:03, 17 февраля

  • БПЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины северо-западным курсом;
  • Группы БПЛА на северо-востоке Николаевщины в направлении Кировоградщины, курс северо-западный;
  • БПЛА на севере Херсонщины, вектор движения – Кривой Рог;
  • БПЛА в районе Сум вектором движения на юг;
  • БПЛА в районе Глухова, курс юго-западный;
  • БПЛА в районе Новгород-Северского, курс западный.
21:03, 17 февраля

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:02, 17 февраля

Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА.

21:00, 17 февраля

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.