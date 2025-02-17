Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Де рухаються російські БпЛА
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
21:06, 17 лютого
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:03, 17 лютого
- БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом;
- Групи БпЛА на північному сході Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини, курс північно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, вектор руху – Кривий Ріг;
- БпЛА в районі Сум вектором руху на південь;
- БпЛА в районі Глухова, курс південно-західний;
- БпЛА в районі Новгород-Сіверського, курс західний.
21:03, 17 лютого
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:02, 17 лютого
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.
21:00, 17 лютого
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.