Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також Миколаїв вперше атакували новими "Шахедами": Кім розповів, чим відрізнялися БпЛА

Де рухаються російські БпЛА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

21:06, 17 лютого

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:03, 17 лютого

  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом;
  • Групи БпЛА на північному сході Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, вектор руху – Кривий Ріг;
  • БпЛА в районі Сум вектором руху на південь;
  • БпЛА в районі Глухова, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Новгород-Сіверського, курс західний.
21:03, 17 лютого

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:02, 17 лютого

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.

21:00, 17 лютого

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.