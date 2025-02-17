Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

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Чим відрізнялися "Шахеди", які атакували Миколаїв

Кім повідомив, що 16 лютого Миколаїв уперше атакували модернізовані безпілотники типу Shahed. Вони мали не класичні 4 чи 8 антен, а мали 12-канальні антени.

У ніч на 16 лютого Миколаїв був уперше атакований БпЛА типу Shahed із 12-канальними антенами. Вони з'явилися у Росії із січня цього року – досі були лише з 4 – 8 канальними антенами, і ЗСУ вже знало, як із ними боротися,

– повідомив Кім.

Він додав, що 12-канальна антена покращує протидію РЕБ, зниження втрат сигналу, покращує дальність та якість сигналу. Втім, Кім наголосив, що нині Сили оборони працюють над тим, як протидіяти модернізованим БпЛА.

Раніше стало відомо, що росіяни збільшили бойову частину "Шахедів" до 90 кілограмів. Крім того, всередині дронів з'явилася шрапнель.

Слід зауважити, що перші повідомлення про атаки "Шахедами" зі шрапнеллю з'явилися у листопаді 2024 року. Так, 22 листопада 2024 року Росія вдарила такими дронами-камікадзе по Сумах. Тоді було пошкоджено житлові будинки, й, на щастя, вдалося уникнути людських жертв.