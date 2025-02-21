Однако несмотря на это, херсонцам надо оставаться бдительными, поскольку дроны могут бесконтрольно падать и взрываться. Подробнее о борьбе с вражескими беспилотниками рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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Как в Херсоне борются с российскими дронами

В течение суток "Птицам Мадьяра" удается обнаруживать над городом около 35 – 50 дронов, из которых большую часть смогли подавить. Судя по обнародованным кадрам, система перехватывает видеосигнал, позволяющий определить направление полета дрона, а также блокирует канал связи между оператором и беспилотником.

Мы наконец услышали более-менее точное количество этих дронов. Ежедневно может быть от 20 до 40 атак. Некоторые из них фиксируются и местные власти сообщают, например, хотя бы какой-то вектор движения, когда может зафиксировать, но сообщить обо всем нереально,

– отметила журналистка из Херсона.

Херсонцы восприняли с оптимизмом сообщение о том, что "Птицы Мадьяра" снова в городе, ведь дроны атаки россиян очень истощают и физически, и психологически.

Просто пройтись по городу нереально. Надо четко понимать, куда и зачем идешь, выстраивать маршруты. Люди стараются не ходить по одному, потому что если атака дроном, надо, чтобы кто-то был рядом,

– сказала Вирлич.

Несмотря на то, что в Херсоне остается от 50 до 60 тысяч человек, город кажется опустевшим, потому что очень опасно передвигаться, особенно некоторыми районами. "Птицы Мадьяра" фиксируют и сбивают российские БпЛА. Местные уже испытывают на себе действенность этого метода, что очень злит россиян, но они ничего не могут с этим сделать. Возможно, с этим связана активность врага по ударам КАБами.

К слову, российские военные в ночь на 20 февраля нанесли авиаудар по Херсону, попав в многоэтажку в Центральном районе города. В завалах дома спасатели нашли тело одного погибшего. Шесть человек пострадали, среди них двое – дети.