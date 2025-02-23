Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на анализ войны от CNN. Издание пишет, что за три года интенсивных боев и контрнаступлений Украина имеет потери на востоке, особенно на Донбассе и возле Бахмута.

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Сколько территории Украина потеряла за три года войны

Как подсчитали журналисты и аналитики Института изучения войны, Украина за годы войны, то есть с 2014 года, потеряла 18% территории. В эту цифру включают временно оккупированные Крым и часть Донбасса.

Тогда оккупация украинской территории стала началом большого конфликта, который продолжается и сейчас. В 2022 году начался новым этапом большого конфликта – полномасштабное вторжение России на большую территорию Украины.

Российская армия за три последних года захватила примерно 11% территории Украины. Оккупировать всю страну, как планировал диктатор Владимир Путин, не удалось благодаря сопротивлению украинцев с первых дней вторжения и западной помощи.

Оккупированные территории Украины по состоянию на 2025 год / Инфографика CNN

Украине, в частности, удалось сдержать войска России и не допустить их продвижения в Киев, а также освободить северо-восточную часть Харьковской и южную сторону Херсонской областей.

К сожалению, война за эти годы стала причиной не только потери территории, но и гибели украинцев. По данным издания, за эти годы было убито или ранено более 40 000 мирных жителей, многие из них погибли от взрывов. Примерно 669 погибших – это дети.