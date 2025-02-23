Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что президент Украины ставит перед собой задачу закончить войну в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Нужно пристегнуть ремни безопасности

По словам Сибиги по состоянию на сегодня уже нужно пристегнуть дипломатические ремни безопасности, ведь мы не должны поддаваться эмоциям.

Я могу сказать о максимальной мобилизации дипломатической службы для достижения справедливого мира и окончания войны уже в этом году. как ставит задачу Владимир Зеленский,

– пояснил Сибига.

Он также отметил, что в течение всех трех лет полномасштабной войны МИД было частью укрепления обороноспособности, устойчивости и усиления роли Украины. По его словам, работа продолжится.

Сибига также сказал, что от того, как закончится война в Украине будет зависеть безопасность и ритм жизни каждой европейской и трансатлантической семьи, поэтому важно это осознавать.