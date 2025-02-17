Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заместителя командира украинского батальона, который действует в Курской области, передает 24 Канал.

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Как солдаты КНДР могли изменить тактику

По данным аналитиков, теперь северокорейские группы атакуют более разведенными формированиями, чтобы украинским силам было сложнее бить по атакующим силам противника.

Напоминают о данных, что силы КНДР недавно вышли из активных боевых действий в Курской области после значительных потерь, в основном в результате ударов украинских беспилотников.

Сообщение о том, что северокорейцы скорректировали свою тактику на поле боя для противодействия ударам украинских беспилотников, указывают на то, что северокорейские силы, возможно, усваивают уроки и получают ценный боевой опыт,

– говорится в отчете.

К слову, ранее сообщалось, что северокорейские солдаты ранее сообщалось, что северокорейские солдаты могут преодолевать до 10 – 15 километров пешком, и только после – вступать в штурм. Отмечали, что это свидетельствует об их хорошей физической подготовке.