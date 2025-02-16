Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя командира танкового батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Юрия Гулько в эфире телемарафона.

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Какое отличие между российскими и северокорейскими военными

Журналисты поинтересовались, чем отличаются то, как воюют северокорейцы от того, как воюют россияне.

Сразу видно, что это именно северокорейские солдаты – если одного, двух из группы задвохсотили или затрьохсотили, то они стараются оказать какую-то помощь друг другу, оттягивать в укрытие, а у российских солдат такое не наблюдается,

– сказал Юрий Гулько.

Так, у российских солдат поведение другое. "Идет группа 5-10 человек, даже если одного из этой группы убивают, то другие просто проходят, даже не реагируют", – рассказал он.

По его словам, солдаты КНДР "более мотивированы и почти никогда не отступают, и идут только вперед".