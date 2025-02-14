Во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сообщил, что Кремль просит отправить на Курщину еще несколько тысяч военных КНДР. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о солдатах КНДР

По словам главы государства, пока неизвестно, сколько северокорейских солдат направят в Россию, ведь точное количество можно подсчитать только тогда, когда они будут на фронте.

О Северной Корее мы много говорили (с Трампом – 24 Канал) и сколько тысяч их есть, сколько тысяч их уничтожено. У нас есть люди в плену – северокорейцы. А также мы видим сейчас, что еще несколько тысяч – думаю, возможно, 3 – 3,5 тысячи – будут переброшены сейчас в процессе из Северной Кореи на Курское направление,

– говорит Зеленский.

Он также добавил, что Россия выпрашивает солдат КНДР явно не из-за "хорошей жизни". Заметим, что ранее украинский лидер озвучил потери северокорейских военных и заявил, что они составляют около 4 тысяч человек. Кроме этого, еще 7 – 8 тысяч солдат до сих пор находятся на Курском направлении.