Під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський повідомив, що Кремль просить відправити на Курщину ще кілька тисяч військових КНДР. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про солдатів КНДР

За словами глави держави, поки що невідомо, скільки північнокорейських солдатів направлять до Росії, адже точну кількість можна підрахувати лише тоді, коли вони будуть на фронті.

Про Північну Корею ми багато говорили (з Трампом – 24 Канал) і скільки тисяч їх є, скільки тисяч їх знищено. У нас є люди у полоні – північнокорейці. А також ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч – думаю, можливо, 3 – 3,5 тисячі – будуть перекинуті зараз в процесі з Північної Кореї на Курський напрямок,

– каже Зеленський.

Він також додав, що Росія випрошує солдатів КНДР явно не через "хороше життя". Зауважимо, що раніше український лідер озвучив втрати північнокорейських військових та заявив, що вони становлять близько 4 тисяч осіб. Окрім цього, ще 7 – 8 тисяч солдатів досі перебувають на Курському напрямку.