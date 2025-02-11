За даними Сеула, КНДР вже надала Росії близько 11 тисяч військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News.

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Скільки зброї та людей передала Росії КНДР

Як заявило Міністерство оборони Південної Кореї на брифінгу парламентського комітету з питань оборони, КНДР вже надала близько 11 тисяч військовослужбовців, ракети, далекобійну артилерію та значну кількість боєприпасів. За оцінками відомства, поставки військової техніки та особового складу можуть продовжитися.

Загалом Росія отримала близько 200 одиниць далекобійної артилерії.

Очікується, що Пхеньян подвоїть зусилля з розроблення зброї, оскільки поточний рік є завершальним у п'ятирічному плані з розроблення сучасної зброї. Йдеться, зокрема, про атомні підводні човни, супутники-шпигуни та міжконтинентальні балістичні ракети з твердопаливним двигуном.

У звіті міністерства порушується питання можливої передачі Росією технологій Північній Кореї в обмін на військову допомогу. Серед імовірних сфер співпраці названо технології атомних підводних човнів і системи входу в атмосферу для міжконтинентальних ракет.

Щодо відносин КНДР зі США, у відомстві зазначають, що Пхеньян, ймовірно, намагається створити вигідні умови для переговорів із Вашингтоном, застосовуючи жорстку риторику та демонстрацію сили.

На заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити контакти з Кім Чен Ином Північна Корея поки не відреагувала. Замість цього там провели чергові ракетні випробування та оприлюднили візит лідера країни на ядерний об'єкт.