По данным Сеула, КНДР уже предоставила России около 11 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News.

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Сколько оружия и людей передала России КНДР

Как заявило Министерство обороны Южной Кореи на брифинге парламентского комитета по вопросам обороны, КНДР уже предоставила около 11 тысяч военнослужащих, ракеты, дальнобойную артиллерию и значительное количество боеприпасов. По оценкам ведомства, поставки военной техники и личного состава могут продолжиться.

В целом Россия получила около 200 единиц дальнобойной артиллерии.

Ожидается, что Пхеньян удвоит усилия по разработке оружия, поскольку текущий год является завершающим в пятилетнем плане по разработке современного оружия. Речь идет, в частности, об атомных подводных лодках, спутниках-шпионах и межконтинентальных баллистических ракетах с твердотопливным двигателем.

В отчете министерства поднимается вопрос возможной передачи Россией технологий Северной Корее в обмен на военную помощь. Среди вероятных сфер сотрудничества названы технологии атомных подводных лодок и системы входа в атмосферу для межконтинентальных ракет.

Относительно отношений КНДР с США, в ведомстве отмечают, что Пхеньян, вероятно, пытается создать выгодные условия для переговоров с Вашингтоном, применяя жесткую риторику и демонстрацию силы.

На заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить контакты с Ким Чен Ыном Северная Корея пока не отреагировала. Вместо этого там провели очередные ракетные испытания и обнародовали визит лидера страны на ядерный объект.