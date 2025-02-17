Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на заступника командира українського батальйону, який діє в Курській області, передає 24 Канал.

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Як солдати КНДР могли змінити тактику

За даними аналітиків, тепер північнокорейські групи атакують більш розведеними формуваннями, аби українським силам було складніше бити по атакуючим силам противника.

Нагадують про дані, що сили КНДР нещодавно вийшли з активних бойових дій у Курській області після значних втрат, здебільшого внаслідок ударів українських безпілотників.

Повідомлення про те, що північнокорейці скоригували свою тактику на полі бою для протидії ударам українських безпілотників, вказують на те, що північнокорейські сили, можливо, засвоюють уроки та отримують цінний бойовий досвід,

– ідеться у звіті.

До слова, раніше повідомлялось, що північнокорейські солдати можуть долати до 10 – 15 кілометрів пішки, і лише після – вступати у штурм. Зазначали, що це свідчить про їхню гарну фізичну підготовку.