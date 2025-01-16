Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Почему враг имеет инициативу на фронте

Зеленский считает, что сейчас Россия имеет инициативу на поле боя, ведь на это повлияло медленное предоставление военной помощи для Сил обороны.

Что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она, к сожалению, есть из-за медленного снабжения и комплектования наших бригад,

– заявил Зеленский.

В то же время президент Украины отметил, что враг потерял инициативу на Севере, а точнее – на Сумщине, а также на Харьковщине. По словам Зеленского, сейчас надо сделать это и на Донецком направлении, чтобы враг не имел инициативы.

Так, для воплощения этой цели партнеры должны предоставить Украине больше помощи и сильные гарантии безопасности. В то же время Зеленский считает, что ситуация на фронте зависит и от производства собственного оружия.