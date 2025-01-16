Врагу удалось достичь продвижений на 3 направлениях. Об этом рассказали аналитики ISW в своем новом отчете и показали на картах, передает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 16 января

Российские войска 15 января продолжили наступление в Курской области, но не продвинулись. Продолжались бои в Харьковской области, но тоже без продвижений. На Купянском направлении и на Лиманском россияне атаковали без успехов. Но продвинулись к Боровой – на северо-восток и юго-восток, в частности у Вишневого и Макеевки.

области, но не продвинулись. Продолжались бои в области, но тоже без продвижений. На Купянском направлении и на Лиманском россияне атаковали без успехов. Но продвинулись к Боровой – на северо-восток и юго-восток, в частности у Вишневого и Макеевки. Российские войска продолжали наступательные действия возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки 14 и 15 января. Продвинуться им удалось в Часовом Яру, в частности в пределах Огнеупорного завода в центре города.

Боевые действия в Украине и России за 15 января / Карты ISW

Также российские войска продвинулись в пределах Торецка . Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северо-западной и северной частях города. Россияне утверждали, что наступали возле Щербиновки, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северо-западной и северной частях города. Россияне утверждали, что наступали возле Щербиновки, но ISW не нашел этого заявления. На Покровском направлении россияне подтвержденных продвижений не сделали. Так же на Кураховском и на направлении Великой Новоселки. В западной части Запорожской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта нет. На Днепровском направлении тоже без изменений.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись на 3 направлениях – к Боровой, в Часовом Яру и Торецке.