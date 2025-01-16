Ворогу вдалося досягти просувань на 3 напрямках. Про це розповідають аналітики ISW у своєму новому звіті та показують на картах, передає 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 січня

Російські війська 15 січня продовжили наступ в Курській області, але не просунулися. Тривали бої у Харківській області, але теж без просувань. На Куп'янському напрямку та на Лиманському росіяни атакували без успіхів. Але просунулися до Борової – на північний схід і південний схід, зокрема біля Вишневого та Макіївки.

області, але не просунулися. Тривали бої у області, але теж без просувань. На Куп'янському напрямку та на Лиманському росіяни атакували без успіхів. Але просунулися до Борової – на північний схід і південний схід, зокрема біля Вишневого та Макіївки. Російські війська продовжували наступальні дії біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар'ївки 14 і 15 січня. Просунутися їм вдалося у Часовому Ярі, зокрема в межах Вогнетривкого заводу в центрі міста.

Бойові дії в Україні та Росії за 15 січня / Карти ISW

Також російські війська просунулися в межах Торецька . Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північно-західній та північній частинах міста. Росіяни стверджували, що наступали біля Щербинівки, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північно-західній та північній частинах міста. Росіяни стверджували, що наступали біля Щербинівки, але ISW не знайшов цієї заяви. На Покровському напрямку росіяни підтверджених просувань не зробили. Так само на Курахівському й на напрямку Великої Новосілки. В західній частині Запорізької області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту нема. На Дніпровському напрямку теж без змін.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися на 3 напрямках – до Борової, у Часовому Ярі й Торецьку.