Водночас потенційні наступи на Дніпропетровську область противник може використати для інформаційного впливу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які наміри у Росії

За даними ISW, окупанти перебувають на відстані семи кілометрів від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області в найближчій точці наступу біля Нововасилівки, що на південний захід від Покровська і до 7,5 кілометрів від кордону в районі Новодарівки, що на південний захід від Великої Новосілки.

Аналітики припускають, що просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровської області може бути частиною зусиль Росії охопити українські сили в цих районах і захопити решту Донецької області. Водночас росіяни можуть намагатися захопити будь-яку територію.

Зокрема, йдеться і про Дніпропетровську область попри тактичну значущість такої території, аби зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни. Російська влада може спробувати використати обмежені переваги на південному сході Дніпропетровської області.

Це може зіграти на руку Кремля, який, ймовірно, почне стверджувати, що Росія має право контролювати та анексувати всю Дніпропетровську область у майбутньому. Путін раніше закликав вивести українські війська з частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Росія не окупувала.

Кремль, імовірно, спробує використати потенційні майбутні російські наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях, але ці наступи, якщо вони відбудуться, навряд чи матимуть значний оперативний вплив,

– ідеться у звіті.

Зазначається, що Москва радше за все зацікавлена у незаконній окупації території далеко за межами поточної лінії фронту та волі використовувати потенційні майбутні досягнення в спробі посилити свою позицію на ймовірних переговорах з Україною щодо врегулювання ситуації на полі бою.

До слова, через скорочення відстані до Дніпропетровської області росіяни тепер можуть завдавати ударів КАБами та артилерією по регіону. В зоні підвищеної небезпеки опиняються громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська.