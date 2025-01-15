Зараз в окупантів є принаймні одна важлива ціль, на яку кинуть усі залишки сил. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив Ігор Романенко – генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України", зауваживши, що росіяни вже кілька місяців до цього готувалися.

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Куди планують наступати росіяни

Російська армія впродовж останнього року зосереджувалася на просуванні у Донецькій області, де важливою для них ціллю був Покровськ. Однак захопити місто так швидко, як хотілося, ворогу не вдалося через спротив Сил оборони.

Росіяни хотіли дуже швидко атакувати Покровськ. Але у нас були деякі резерви, які збили цей наступальний потенціал ворога, тож сил на те, щоб здійснити наступ по всіх фронтах, як вони робили раніше, не залишилось. Ворог зазнав великих втрат, тому зараз перегруповувався і робить все послідовно,

– зазначив Ігор Романенко.

Так, окупанти захопили Вугледар на початку жовтня 2024 року, і вже близькі до повної окупації Курахового. Зараз же росіяни зосереджуватимуться на безпосередньо на взятті Покровська.

Важливо! Офіційно Україна наразі не підтверджувала, що Курахове окупували. Ще 14 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на околицях міста тривають запеклі бої, однак задля безпеки детальнішу ситуацію в населеному пункті не коментують.

Що відбувається біля Покровська: перегляньте на карті

"Саме Покровськ є їхньою основною ціллю. Хоч, з огляду на втрати в особовому складі й техніці, вони поки не заходять в місто і не атакують. Бої в містах – дуже важкі, тож вони зосереджуються на іншому: підходи по флангах, захід з тилу, перерізання доріг тощо. Якщо подивитися, то вони не стільки атакують Покровськ, як логістичні дороги", – зауважив генерал-лейтенант.

Окупанти намагаються позбавити українське угруповання в Покровську забезпечення.

Не Покровськом єдиним

Крім того, росіяни уже наблизилися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Їм залишається усього сім кілометрів до траси на Дніпропетровщину. Тож окупанти можуть спрямувати свої сили і туди.

Станом на сьогодні, з огляду на їхні сили, у них є завдання йти на Покровськ, на Дніпропетровщину або ж і туди, і туди. Але, щоб йти одночасно на два напрямки, у них точно немає сил, тож доведеться обирати,

– наголосив Романенко.

З пропагандистською метою, звісно, для росіян важливо вийти хоча б на межі Дніпропетровської області. Це, безумовно, матиме певний моральний вплив. Однак з військової точки зору раціональнішим буде захоплення Покровська. Ймовірно, саме такий вибір зробить військово-політичне керівництво Росії.

Генерал також наголосив, що ворог не відкидає і плани щодо наступу на Півдні України, втім усе знову впирається в можливості, яких у країни-агресорки наразі немає.