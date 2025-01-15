Підтверджених успіхів ворогу вдалося досягти на двох із них. Про це мовиться у новому звіті ISW, карти та висновки з якого публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 15 січня
- Російські війська 14 січня продовжували наступальні операції в Курській області, але не підтвердили просувань. Українські контратаки уповільнюють темп просування армії Росії.
- Наступальні операції росіян тривали й на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська 13 і 14 січня, але без просувань. Те саме стосується атак на Куп'янському напрямку, на Лиманському та в напрямку на Борову.
- Російські війська 13 і 14 січня продовжували наступати в районі Сіверська – біля Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки, але не просунулися вперед. Те саме стосується і Часового Яру.
Бойові дії в Україні та Росії за 14 січня / Карти ISW
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- А проте російські сили незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північній частині міста. Росіяни також стверджували, що просунулися на північно-західну околицю Торецька, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
- Російські війська також просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри ще за 9 січня свідчать про наявність росіян на південно-західній околиці Звірового. Інші геолокаційні кадри, за 13 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоєлизаветівки.
- 14 січня російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується напрямків Дніпровського, на Велику Новосілку та західної частини Запорізької області.