Насамперед це здійснюють на Донецькому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали про нещодавній удар українських сил по російському посту 8 січня.

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Що відомо про нову тактику ЗСУ

В ISW припускають, що атаки українських бійців на головні командні пункти у російському тилу, ймовірно, спрямовані на деградацію ширших зусиль ворога з логістики та оперативного планування.

Зокрема, йдеться про удар по російському посту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який розміщувався у місті Харцизьк на Донеччині якого завдали 8 січня.

Відомо, що це не єдина подібна атака на відповідний ворожий об'єкт. Аналітики вважають, що це може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції у західній частині Донецької області.

Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового,

– ідеться у повідомленні Інституту.

Нагадаємо, 12 січня ЗСУ атакували командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.