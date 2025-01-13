ЗСУ здійснили серію високоточних ударів по командних пунктах протиника на Донеччині. Так, нещодавно "прилетіло" по зосередженню росіян у Новогродівці, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки солдатів і одиниць техніки Росія втратила за добу

  • особового складу – близько 809760 (+1510) осіб,
  • танків –9764 (+8),
  • бойових броньованих машин – 20315 (+26),
  • артилерійських систем – 21876 (+37),
  • РСЗВ – 1261 (+1) ,
  • засоби ППО – 1044 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),
  • крилаті ракети – 3018 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110),
  • спеціальна техніка – 3695 (+1)

втрати ворога на 13 січня 2025 року

Втрати ворога на 13 січня / Фото Генштаб