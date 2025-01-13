ЗСУ здійснили серію високоточних ударів по командних пунктах протиника на Донеччині. Так, нещодавно "прилетіло" по зосередженню росіян у Новогродівці, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки солдатів і одиниць техніки Росія втратила за добу

особового складу – близько 809760 (+1510) осіб,

танків –9764 (+8),

бойових броньованих машин – 20315 (+26),

артилерійських систем – 21876 (+37),

РСЗВ – 1261 (+1) ,

засоби ППО – 1044 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),

крилаті ракети – 3018 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110),

спеціальна техніка – 3695 (+1)

Втрати ворога на 13 січня / Фото Генштаб