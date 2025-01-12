Падіння дронів спричинило пожежу на стоянці військової техніки окупантів. Детальніше про несподівані удари на Донеччині та їхні наслідки 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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"Випадкове" влучання

Увечері 10 січня між Юр'ївкою та Ялтою, що у Маріупольському районі, пролунало кілька вибухів. Зокрема, у селі Ялта бачили яскравий спалах, а відлуння вибухів чули в Маріуполі в Центральному районі.

Були збиття і були влучання нашими дронами, але не уламками. У цьому випадку падав цілий дрон з боєзарядом і розірвався на землі – впав дуже й дуже влучно. Тому що територія між Ялтою та Юр'ївкою – це суцільна військова база. Там, здається, немає жодної бази, де б не заховались росіяни,

– наголосив Петро Андрющенко.

Якраз нещодавно туди завезли, зокрема, і "свіжих" контрактників, яких готують перед відправленням на поле бою. Тож випадковою ціллю стали і вони.

"Це справжня карма, бо ми знаємо напевне – це не був цілеспрямований удар. Ми спілкувалися з Силами оборони, які відповідають за нашу ділянку. Дійшли до висновку, що це частина нашого масованого удару, зокрема, в бік Енгельса. Просто все йшло через Маріупольський та Бердянський райони. Тому впало дуже влучно", – додав Андрющенко.

Під удар потрапила стоянка військової техніки, декілька одиниць було повністю виведено з ладу. Також стало відомо, що САУ, яку вдалося врятували, росіяни тягачем притягнули на комбінат Ілліча, аби зремонтувати. Є, зокрема, й інформація про близько 15 поранених, однак наразі невідомо достеменно, чи були серед окупантів жертви.