Падение дронов вызвало пожар на стоянке военной техники оккупантов. Подробнее о неожиданных ударах в Донецкой области и их последствиях 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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"Случайное" попадание

Вечером 10 января между Юрьевкой и Ялтой, в Мариупольском районе, прозвучало несколько взрывов. В частности, в селе Ялта видели яркую вспышку, а эхо взрывов слышали в Мариуполе в Центральном районе.

Были сбивания и были попадания нашими дронами, но не обломками. В этом случае падал целый дрон с боезарядом и разорвался на земле – упал очень и очень метко. Потому что территория между Ялтой и Юрьевкой – это сплошная военная база. Там, кажется, нет ни одной базы, где бы ни спрятались россияне,

– отметил Петр Андрющенко.

Как раз недавно туда завезли, в частности, и "свежих" контрактников, которых готовят перед отправкой на поле боя. Поэтому случайной целью стали и они.

"Это настоящая карма, потому что мы знаем наверняка – это не был целенаправленный удар. Мы общались с Силами обороны, которые отвечают за наш участок. Пришли к выводу, что это часть нашего массированного удара, в частности, в сторону Энгельса. Просто все шло через Мариупольский и Бердянский районы. Поэтому упало очень метко", – добавил Андрющенко.

Под удар попала стоянка военной техники, несколько единиц были полностью выведены из строя. Также стало известно, что САУ, которую удалось спасли, россияне тягачом притянули на комбинат Ильича, чтобы отремонтировать. Есть, в частности, и информация приблизительно о 15 раненых, однако пока неизвестно точно, были ли среди оккупантов жертвы.