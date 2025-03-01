Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для проекта "Бомбардир". Создание новых бригад – это необходимость для успешной военной стратегии.

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Для чего Генштаб создает новые бригады в украинской армии

По словам главнокомандующего ВСУ, противник постоянно формирует новые дивизии. В начале широкомасштабной войны Россия имела около 24 000 военных. Сейчас враг пополнил свое войско и его численность достигает примерно 623 000.

Поэтому россияне могут привлекать людей для открытия нового фронта или расширения отдельных участков, а украинская армия должна отвечать на эти действия.

Количество бригад рассчитывается Генеральным штабом в соответствии с реальным уровнем угроз со стороны противника. Оно является адекватным численности соединений и частей врага,

– пояснил Александр Сырский.

Благодаря нескольким вновь созданным бригадам удалось несколько стабилизировать фронт в то время, когда его размах и пространственные показатели значительно увеличились.

Сырский также прокомментировал мнение о том, что новые бригады не слаженные. По его словам, военные готовятся к боям, а некоторые из бригад даже имеют боевые заслуги.

Наши штурмовые полки были созданы с нуля. В некоторых из них командирами стали чисто гражданские лица, которые в мирное время занимались бизнесом и не имели никакого отношения к военному делу. Однако сегодня они успешно командуют частями, которые уже имеют свое имя и сложившиеся традиции. Эти традиции зародились и закрепились во время боев и наступательных действий, хотя некоторые подразделения существуют меньше года,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

К слову, украинская армия с прошлого года перешла от временных органов управления войсками к постоянной корпусной системе. Пять корпусов уже показали свою эффективность. Сложной в Вооруженных Силах Украины остается ситуация с обеспечением, войско нуждается в современном вооружении и технике.