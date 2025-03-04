Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом, сказал, какие проблемы могут возникнуть у россиян по запуску такого количества дронов. Также аналитики ISW предположили, что Россия использует большое количество БПЛА для того, чтобы обнаружить и подавить действие ПВО Украины и мобильных огневых групп.

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Есть ли у Украины возможности

Нарожный отметил, что россиянам для запуска 500 "Шахедов" одновременно сначала нужно их изготовить и накопить – в течение 10 – 14 дней. Однако с этим проблем у них не будет.

Даже имея текущий темп производства дронов, они, по мнению военного эксперта, могут аккумулировать необходимое количество и сделать большой запуск, надеясь перенасытить нашу систему ПВО.

Однако самый важный для них вопрос – наличие в достаточном количестве пусковых платформ для этих дронов. По сути – это грузовик, на котором стоит контейнер и на нем расположены "Шахеды". Россиянам нужно где-то взять большое количество этих грузовиков,

– объяснил он.

Для того чтобы спрогнозировать, смогут ли украинские силы поразить такое количество беспилотников, надо, по словам Нарожного, понимать, как сбиваются "Шахеды".

Значительное их количество поражается мобильными группами с земли. Они сбивают с джипа или грузовика, на который установлен пулемет или автоматическая пушка. Эти системы осуществляют 1000 или 2000 выстрелов, однако на них используются довольно дешевые патроны, поэтому стоимость выстрела очень низкая,

– подчеркнул основателя БО "Реактивная почта".

Если мобильные группы не сработали, тогда к сбиванию дронов приобщаются ЗРК или ПЗРК, а также самолеты – советские "миги", "сушки", американские F-16, французские Mirage.

Они сбивают "Шахеды" с помощью установленных на самолетах автоматических пушек. Выстрел из них значительно дешевле, и их применение позволяет экономить дорогие боеприпасы,

– сказал Павел Нарожный.

Также украинские силы для сбивания "Шахедов" могут применять немецкие ВСУ Gepard, шведские ПЗРК RBS 70, советские зенитные установки типа "Шилка" и "Тунгуска". По словам военного эксперта, сбивать такое количество дронов будет не просто, но Украина имеет все средства для этого.

Напомним, что по информации заместителя начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скибицкого, россияне планируют запускать по полтысячи дронов-камикадзе и других типов в сутки и соответственно увеличить количество пусковых площадок для них. По его словам, Россия значительно увеличила выпуск беспилотников и сейчас может применять за один удар от 150 до 200 БПЛА. А в случае выполнения планов на первое полугодие 2025 года, противник сможет применять одновременно около 500 дронов.