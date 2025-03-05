Уночі 5 березня противник використав понад 180 дронів і ракет для атаки на українські міста. Вдень загроза БпЛА знову з'явилася для низки регіонів, передає 24 Канал.

Дивіться також Посилки на мільйон гривень стали попелом: Росія знищила відділення Нової пошти на Одещині

Росія б'є по Харкову

Біля 12:54 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Харкова.

Приблизно о 13:11 у Харкові прогримів вибух. За словами мера Терехова, попередньо, сталося влучання по центральній частині міста. Ймовірно, окупанти застосували дрон "Молнія". Наслідки атаки встановлюються. Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що приліт відбувся в Основʼянському районі Харкова. Минулося без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучань.

Уночі внаслідок удару ворожого БпЛА по цивільному підприємству у Немишлянському районі пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею завдано ушкодження двом тролейбусам.