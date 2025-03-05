Ночью 5 марта противник использовал более 180 дронов и ракет для атаки на украинские города. Днем угроза БПЛА снова появилась для ряда регионов, передает 24 Канал.

Смотрите также Посылки на миллион гривен стали пеплом: Россия уничтожила отделение Новой почты в Одесской области

Россия бьет по Харькову

Около 12:54 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Харькова.

Приблизительно в 13:11 в Харькове прогремел взрыв. По словам мэра Терехова, предварительно произошло попадание по центральной части города. Вероятно, оккупанты применили дрон "Молния". Последствия атаки устанавливаются. Главу ОВА Олег Синегубов уточнил, что прилет состоялся в Основянском районе Харькова. Обошлось без пострадавших. Профильные службы выехали на место попаданий.

Ночью в результате удара вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам.