Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. В результате прилета пострадало гражданское предприятие.

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Что известно о последствиях удара

Повреждено здание гражданского предприятия, выбиты стекла. Кроме того, взрывной волной изуродованы 2 троллейбусы.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

К слову, об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области Воздушные силы ВСУ сообщили в 21:18.

Напомним, сегодня враг также атаковал Сумы – там прозвучали взрывы около 21:30 и 22:45. Через несколько минут после первого защитники неба сообщили об угрозе российских беспилотников.

Кроме того, без света, воды и тепла осталась часть Одессы – противник ударил по критической инфраструктуре. В пригороде обломки дронов повредили частные дома, есть возгорания. На месте работают все соответствующие службы.