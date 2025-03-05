Кремль хоче досягти цього до припинення обстрілів по Україні. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко озвучив 24 Каналу й інші умови, які Росія просуватиме під час переговорів.

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Чим загрожує зняття санкцій з Росії

Росія прагне скасувати санкції щодо деяких російських олігархів ще до початку мирних переговорів. Кремль активно тисне на США, сподіваючись, що Вашингтон не лише розглядатиме це як пропозицію, а й перейде до конкретних дій.

Зараз почнуть грати у цю гру зі США,

– зазначив керівник ЦПД.

Однак така логіка Кремля небезпечна як для США, так і для України. Росія прагне досягти скасування санкцій ще до того, як припинить ракетні та дронові обстріли, а також зробить будь-які кроки до деескалації конфлікту.

На сьогодні Кремль не вживає жодних реальних кроків до завершення війни: обстріли продовжуються, а виробництво зброї в Росії тільки зростає.

Що важливо, щойно Європа включиться у переговори, Росія просуватиме ідею зняття уже європейських санкцій. Це, за словами Коваленка, болісна тема для окупантів.

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Що ще хоче Росія перед мирними переговорами

Кремль наполягатиме на умовах "Стамбул-2", зокрема на скороченні армії України та відмові від вступу в НАТО. Окрім того, Росія прагнутиме порушити питання про приєднання Херсона та Запоріжжя до свого складу, оскільки вписала їх до своєї конституції.

Цього не можна допускати, оскільки від самого початку. Ця умова не має бути на столі. Херсон та Запоріжжя – це Україна,

– наголосив Андрій Коваленко.

Як він зазначив, ніхто не буде погоджуватися на обмін територіями або на те, щоб Росія отримала контроль над ними – ані дипломатично, ані юридично.