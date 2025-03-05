Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Де Росія хоче провести переговори з США та Україною

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков під час брифінгу прокоментував пропозицію Алєксандра Лукашенка організувати в столиці Білорусі мирні переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Це питання (тристоронніх переговорів, – 24 Канал) не порушували і ніяк не обговорювали. Але, звичайно, для нас Мінськ – це найкраще місце. Це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів,

– заявив Пєсков.

Крім того, за словами Пєскова, Кремль "позитивно" сприйняв готовність Зеленського до переговорів, про що раніше оголосив Трамп у зверненні до Конгресу США. Однак все ще є питання, які потрібно вирішити.

"Питання, з ким сісти за стіл переговорів. Поки, як і раніше, зберігається правова заборона президенту України вести переговори з російською стороною. Тому загалом підхід позитивний, але нюанси поки не змінюються", – зазначив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, що Лукашенко запропонував Трампу приїхати до Мінська, щоб домовитися із Путіним і Зеленським "спокійно, без галасу, без криків". Він також заявив, що нинішній президент США виглядає більш незалежним, ніж його попередник Джо Байден.