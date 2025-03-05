Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Где Россия хочет провести переговоры с США и Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложение Александра Лукашенко организовать в столице Беларуси мирные переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Этот вопрос (трехсторонних переговоров, – 24 Канал) не поднимали и никак не обсуждали. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров,

– заявил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, Кремль "позитивно" воспринял готовность Зеленского к переговорам, о чем ранее объявил Трамп в обращении к Конгрессу США. Однако все еще есть вопросы, которые нужно решить.

"Вопрос, с кем сесть за стол переговоров. Пока, по-прежнему, сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход позитивный, но нюансы пока не меняются", – отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что Лукашенко предложил Трампу приехать в Минск, чтобы договориться с Путиным и Зеленским "спокойно, без шума, без криков". Он также заявил, что нынешний президент США выглядит более независимым, чем его предшественник Джо Байден.