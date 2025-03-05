Як виявилося, порадив Володимиру Зеленському відновити відносини з Дональдом Трампом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Журналісти The Telegraph розповіли, як британському прем'єру вдалося переконати Зеленського протягнути маслинову гілку Трампу, передає 24 Канал.

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Як Стармер переконав Зеленського помиритися з Трампом

Володимир Зеленський 4 березня наголосив, що Україна готова до миру, подякував США за надану допомогу, визнав, що у Білому домі все відбувалося не так, як планувалося. Президент наголосив, що йому прикро через розмову на підвищених тонах, і додав, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин у будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Журналісти The Telegraph наголосили, що Зеленський виступив із заявою перед тим, як Трамп виступив у Конгресі. За даними ЗМІ, переконав президента України протягнути маслинову гілку прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Видання пише, що у вівторок, 4 березня, Стармер зателефонував Зеленському, щоб донести "жорстку правду". Тоді ж він і порадив протягнути маслинову гілку та порадив, що саме повинен почути Трамп, перш ніж переговори можуть повернутися у нормальне русло.

Незабаром після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни й сказав, що йому "прикро" через суперечку,

– наголосили журналісти.

The Telegraph резюмує, що Британія та її європейські союзники хотіли використати теплі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, продемонстровані на вихідних на саміті в Лондоні, щоб "донести до нього сувору правду".

Водночас у ЗМІ додають, що у Британії вважають, що одного звернення у мережі може бути недостатньо. Однак вже під час виступу у Конгресі Трамп наголосив, що отримав важливий лист від Зеленського.

Американський лідер повідомив, що у цьому листі мовиться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести міцний мир.