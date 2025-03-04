Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського. Президент України заявив, що Україна прагне до миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти стабільного та надійного миру.

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Зеленський налаштований на конструктивну співпрацю з Трампом

Він підкреслив, що ніхто не хоче нескінченної війни, і що Україна готова працювати під сильним лідерством президента США Дональда Трампа для досягнення цього миру.

Зеленський зазначив, що перші етапи мирних переговорів повинні включати такі кроки, як звільнення полонених, негайне перемир’я в небі (заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та цивільної інфраструктури), а також перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

Президент України також акцентував, що його команда готова працювати швидко і рішуче, щоб закінчити війну і швидко пройти наступні етапи мирного процесу.

Окремо Зеленський подякував Сполученим Штатам за значну підтримку України в збереженні суверенітету та незалежності, зокрема за надані "Джавеліни", які стали переломним моментом у військовій допомозі.

Український лідер зазначив, що співпраця з США залишається важливою для досягнення миру.

Президент також поділився розчаруванням від того, що їхня зустріч у Білому домі не пройшла так, як очікувалося. Він висловив сподівання, що в майбутньому співпраця та комунікація між Україною та США будуть конструктивнішими.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, Зеленський підкреслив, що Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі, розглядаючи це як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій.