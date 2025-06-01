Окрім них, є також загроза атаки "Шахедами". Тож президент закликав наразі бути особливо уважними і не ігнорувати повітряні тривоги.

Дивіться також Загроза балістики: втретє за день тривога на більшій частині України, зокрема в Києві

І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували "Калібри" з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям,

– сказав президент.